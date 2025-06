+El secretario de Finanzas, Luis Navarro, también presumió el pago de 13 mil millones de pesos en deudas heredadas y dijo que van por finanzas limpias en 2027.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Morelia, Mich.- 4 de junio de 2025.- El secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, Luis Navarro García, informó a medios de comunicación que el municipio de Morelia presentó un nuevo proyecto para el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM), con una inversión proyectada de 80 millones de pesos.

“El proyecto busca conectar al Boulevar Amalia Solórzano con la avenida Juan Pablo II, pasando por un fraccionamiento que se llama Calderas”, explicó Navarro.

En este sentido detalló que el 70% del FAEISPUM se destina a proyectos municipales y el 30% a iniciativas regionales: “En este caso, ese proyecto entró con su 70%. Y Morelia también metió un proyecto para rehabilitar el parque Bicentenario, que está en pésimas condiciones, y la idea es dejarlo en óptimas condiciones”, puntualizó.

Sobre el avance de solicitudes al FAEISPUM Navarro indicó que entre el 80% y 85% de los municipios ya han sido beneficiados en la primera y segunda ventanilla del programa.

“Algunos municipios aún no ingresan porque sus proyectos no vienen completos o arrastran retrasos de años anteriores”, detalló. Mencionó que Zitácuaro, Aguililla y Susupuato están entre los que aún no han sido aprobados.

En relación con las finanzas estatales, Navarro aseguró que no ha habido recortes en participaciones federales y que el gobierno estatal ha mantenido el compromiso de pagos puntuales.

“Llevamos 88 quincenas pagadas sin interrupción. Puedes preguntarle a cualquier constructor o proveedor del Estado y todos están contentos porque les estamos pagando puntual”, destacó.

Respecto al tema de deuda, el secretario señaló que el gobierno estatal ha pagado cerca de 13 mil millones de pesos de adeudos heredados, lo que representa un cambio profundo para la próxima administración.

“La próxima gobernadora o gobernador encontrará un estado muy distinto, ya sin la carga de pasivos que tuvimos nosotros”, aseguró.

Aclaró que algunos adeudos se han renegociado, como el caso de una empresa a la que se le debían más de 4 mil millones de pesos por diversos conceptos, cifra que se logró reducir a mil 800 millones de pesos.

Actualmente, el adeudo con proveedores ronda entre 600 y 800 millones de pesos, aunque Navarro precisó que se trata de compromisos del pasado.

“La instrucción es que todo lo que contratemos en esta administración, lo dejemos pagado”, afirmó.

También se abordó la situación financiera de los municipios, en particular de Zitácuaro, que enfrenta un adeudo con el SAT por 170 millones de pesos y en el caso del la administración estatal dijo: “A nosotros nos dejaron un adeudo con Hacienda de casi mil 500 millones de pesos y ya lo pagamos. Ahora estamos al 100 por ciento con Hacienda”, subrayó.

Finalmente, Navarro criticó que algunos municipios evaden su responsabilidad fiscal: “Para ellos es fácil patear el bote y dejarle el problema al siguiente presidente municipal. Pero al final es un tema institucional que debe asumirse con seriedad”.