Morelia, Mich., a 17 de agosto de 2025.- Como parte de una jornada de organización sin precedentes, la diputada Fabiola Alanís Sámano participó este domingo en la instalación del comité seccional de Morena 1099 en Morelia, el cual hará valer los estatutos del partido y los principios de la Cuarta Transformación para ponerse al servicio de la gente.

Desde la colonia Loma Libre, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado fungió como mentora en la elección democrática de la presidenta Juana Guadalupe Álvarez y el secretario Víctor Montes, integrantes de este primer comité en la capital michoacana, que forma parte de los más de 73 mil comités seccionales que se construirán en todo el país en las asambleas dominicales que comenzaron este 17 de agosto.

Alanís Sámano subrayó que con esta jornada que alcanzará la integración de 7 mil comités, se cumple la indicación de la presidenta, secretaria general y secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, Carolina Rangel Gracida y Andrés Manuel López Beltrán, respectivamente, de fortalecer al movimiento desde la base con la participación activa de la militancia.

“Hoy nos convoca una causa que va más allá de nosotras y nosotros mismos, porque Morena no es solo un partido, es el movimiento de izquierda más importante de México, de América Latina y uno de los más importantes del mundo. Nuestro pueblo ha decidido que sea Morena el instrumento para caminar por la vía pacífica y democrática hacia la Cuarta Transformación”, afirmó la legisladora.

La diputada morenista recordó que el partido nació con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy se consolida con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsa la construcción del Segundo Piso de la Transformación.

Asimismo, convocó a que cada comité que se conforme “sea un espacio de unidad, de conciencia y de amor por México, que refleje los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, sino que construya un México más justo, más libre y más democrático”.

Finalmente, Alanís Sámano hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al movimiento: “Invito a todas y todos a afiliarse a Morena. Ser parte de este movimiento histórico es comprometerse con la justicia, la igualdad y la esperanza de México. Este es el momento de organizarnos y seguir transformando al país”.