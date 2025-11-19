Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.– La diputada Fabiola Alanís reconoció la relevancia de las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que prioriza la seguridad, la productividad y la reconstrucción del tejido social en una de las regiones agrícolas más importantes del país: el Valle de Tepalcatepec y la zona de Apatzingán.

“La paz también se cultiva, se siembra en los campos donde trabajan miles de familias productoras de limón, mango y hortalizas, que hoy necesitan seguridad, justicia y respaldo institucional”, afirmó Fabiola Alanís.

El plan contempla el reforzamiento de la presencia de la Guardia Nacional y la Guardia Civil, con un despliegue territorial coordinado en zonas rurales y centros de acopio agrícola, así como la creación de una estrategia de protección a productores y comerciantes frente a prácticas de extorsión.

Estas acciones se complementan con la instalación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, enfocada en desmantelar redes delictivas que afectan el desarrollo económico de la región.

“Ningún productor debe vivir con miedo. La extorsión es un golpe al trabajo y al futuro del estado, y por eso este plan enfrenta el problema desde la raíz, con inteligencia, presencia y justicia”, sostuvo la legisladora michoacana.

Además, continuó, se fortalecerán los programas federales de apoyo al campo, con una inversión de más de 1,800 millones de pesos en créditos, sanidad vegetal, modernización de sistemas de riego y precios de garantía para pequeños y medianos productores.

Puntualizó que la estrategia busca garantizar la seguridad alimentaria y la competitividad del campo michoacano, con enfoque en el bienestar de las familias rurales y el empleo digno para jornaleros agrícolas.

Fabiola Alanís destacó que estas acciones no sólo recuperan la confianza en las instituciones, sino que representan un punto de inflexión en la historia de la región, al priorizar el diálogo con los sectores productivos y la presencia constante del gabinete federal en el territorio.

“El mensaje de la presidenta es claro: Michoacán no está solo. El gobierno federal está en el territorio, escuchando, atendiendo y actuando para garantizar la paz con justicia y el desarrollo con dignidad”, concluyó Fabiola Alanís.