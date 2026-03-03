Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- La diputada Fabiola Alanís celebró que Michoacán sea el primer estado del país en garantizar conectividad digital gratuita a estudiantes de nivel medio superior y superior, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al señalar que se trata de una política pública que conecta directamente con las aspiraciones y necesidades reales de las juventudes.



“Hoy estudiar también significa estar conectado. La educación digital es un derecho, no un privilegio. Garantizar internet a nuestras y nuestros jóvenes es apostar por su talento, su creatividad y su futuro”, expresó.



El programa del gobierno estatal impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y alineado con la estrategia federal que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permitirá que estudiantes de preparatorias públicas, institutos tecnológicos y universidades públicas de nivel licenciatura cuenten con acceso mensual gratuito a internet, reduciendo de manera directa la brecha digital.



Fabiola Alanís destacó que esta acción no solo fortalece el derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión, sino que amplía las oportunidades educativas y la movilidad social.





“Sabemos lo que significa no tener datos para enviar una tarea, no poder investigar o conectarse a una plataforma educativa. Esta política elimina esa barrera y coloca a las juventudes en igualdad de condiciones”, afirmó.



El apoyo contempla 4 GB mensuales con vigencia de 30 días, posibilidad de compartir internet (hotspot) y beneficios adicionales en conectividad, garantizando que semestre a semestre ningún estudiante se quede sin herramientas para cumplir con sus actividades académicas.



La legisladora subrayó que atender las causas de la desigualdad también implica cerrar la brecha digital, ya que la exclusión tecnológica reproduce desventajas económicas y sociales.



“Construir paz también es garantizar oportunidades. Cuando una o un joven tiene acceso a educación, tecnología y herramientas para aprender, ampliamos sus horizontes y fortalecemos su proyecto de vida”, señaló.



Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que el movimiento de transformación mantiene su compromiso con las juventudes, impulsando políticas que combinen educación, inclusión digital y desarrollo social.