Tuzantla, Michoacán, 12 de abril de 2026.- Al clausurar la Expo Ganadera Tuzantla 2026, el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, destacó la relevancia de la ganadería para la economía estatal y regional, y puntualizó que “es una actividad que sostiene la economía de miles de familias y contribuye al desarrollo de Michoacán; el sector primario, donde se incluye la ganadería, ubica al estado en el segundo lugar nacional en aportación al PIB primario, con más de 88 mil millones de pesos”, señaló el legislador.

El evento fue encabezado por el presidente municipal de Tuzantla, Fernando Ocampo Mercado, quien agradeció la presencia del legislador, así como la participación de productores locales y regionales que asistieron a la Expo. En su intervención, Octavio Ocampo señaló que la actividad ganadera de Tuzantla constituye una fuente de empleo y desarrollo económico para el municipio y para otras comunidades rurales del oriente michoacano.

“En Michoacán más de 418 mil personas trabajan en el sector agropecuario, donde la ganadería representa una de las principales actividades generadoras de empleo en las zonas rurales”, informó el legislador, quien agregó que para 2022, INEGI reportó más de 47 mil unidades de producción pecuaria en la entidad, “lo que refleja la magnitud del sector y su impacto en la economía estatal”, subrayó.

En el caso de Tuzantla, señaló que el municipio cuenta con más de mil unidades de producción agropecuaria, de las cuales una parte significativa corresponde a la actividad ganadera, lo que confirma la vocación productiva del municipio y su dependencia económica del sector bovino, particularmente bajo sistemas extensivos propios de la región.

Octavio Ocampo indicó que municipios de la región calentana como Tuzantla, Huetamo y Tiquicheo mantienen una vocación ganadera basada principalmente en la producción de bovino de carne bajo sistemas extensivos, lo que representa una de las principales actividades económicas rurales de la zona.

Durante la clausura, Ocampo reconoció la participación de productores ganaderos y reiteró su disposición de continuar impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo rural en la región.

Por su parte, el alcalde Fernando Ocampo Mercado informó que la Expo Ganadera formó parte de las actividades de la Feria de Pascua 2026 y destacó la participación de ganaderos de la región, así como la actividad económica generada durante el evento.

La Expo Ganadera Tuzantla 2026 concluyó este domingo 12 de abril, con la asistencia de productores, autoridades municipales y representantes del sector ganadero de la región Tierra Caliente.