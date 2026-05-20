Tanhuato, Michoacán, 20 de mayo de 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la delegación estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) puso en operación un pozo profundo de 250 metros en la colonia Granjas de la Loma, en el municipio de Tanhuato.

Luis Roberto Arias Reyes, delegado de la Conagua en Michoacán, refirió que con este pozo se garantiza el suministro de agua potable para tres mil 210 habitantes durante los próximos 20 años en el municipio.

La obra fue construida mediante el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) 2025, con una inversión total de tres millones 378 mil pesos. El esquema de financiamiento se dividió en un 50 por ciento de recursos federales aportados por la Conagua, un 25 por ciento del Gobierno de Michoacán por medio de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), y el 25 por ciento restante a cargo del Ayuntamiento de Tanhuato.

“Con este pozo cumplimos el compromiso de llevar agua de calidad a las familias de Tanhuato. Es una obra que dignifica la vida de más de tres mil personas y que fortalece la paz social a través del acceso a un derecho humano fundamental”, señaló el delegado.

La nueva infraestructura hidráulica beneficia directamente a los habitantes de la colonia Granjas de la Loma y zonas aledañas, donde históricamente se presentaban deficiencias en el suministro de agua, por lo que con el pozo en operación se cubren las necesidades de consumo doméstico.