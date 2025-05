Morelia, Michoacán; a 21 de mayo de 2025.- El Pleno de la 76 Legislatura, respaldó la propuesta de la diputada Belinda Iturbide Díaz, para exhortar al Congreso de la Unión, en particular a la Cámara de Diputados, para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen los recursos suficientes para completar los apoyos aún pendientes de los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

Durante la sesión ordinaria de este día, la diputada Belinda Iturbide expuso ante sus homólogos que el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de corregir este pendiente, “cerrar un ciclo con altura y con humanidad. Reactivar el fideicomiso, asignar los recursos necesarios, transparentar los padrones y garantizar la entrega de los apoyos son pasos concretos que no admiten más demora”, señaló.

La legisladora recordó que entre 1942 y 1964, miles de hombres mexicanos cruzaron la frontera norte en busca de trabajo, firmaron contratos legales, trabajaron en campos agrícolas y ferrocarriles estadounidenses, “a los trabajadores braceros les fue retenido un porcentaje de su salario, supuestamente para ser devuelto como fondo de ahorro una vez regresaran a México, devolución que nunca llegó a la mayoría, a pesar de que existen documentos oficiales que acreditan esa retención”, informó.

Precisó que en 2005, el Gobierno de México reconoció parcialmente, esta deuda, y se creó el Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, “mismo que no sustituía el fondo de ahorro no devuelto, pero sí ofrecer un apoyo económico único como forma de reparación social, por un monto de 38 mil pesos por beneficiario”, señaló la parlamentaria.

De igual forma, precisó que de los más de 200 mil solicitantes registrados durante las primeras etapas del programa, solo una fracción logró recibir el apoyo, ya que otros fueron descartados por cuestiones técnicas, aunado a ello, se suma la desaparición del padrón elaborado por la Secretaría de Gobernación en 2003, la falta de continuidad administrativa y la ausencia de una política sostenida de atención y seguimiento.

Finalmente, Belinda Iturbide hizo un llamado a no hacer silencio institucional, y respaldar a los ex braceros que aún viven y tienen más de 80 años, “muchos enfrentan condiciones precarias, enfermedades crónicas, abandono o exclusión. Vieron a sus compañeros morir sin recibir nada. Y ahora miran cómo el país les da la espalda otra vez”, concluyó.