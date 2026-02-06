Morelia, Michoacán, 6 de febrero de 2026.- El Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, informa que, con la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en la entidad los homicidios dolosos presentaron una reducción de 30 por ciento de octubre de 2025 a diciembre de 2025, al pasar de 3.48 a 2.45 el promedio diario de víctimas de este delito; siendo 2025, el año más bajo desde 2016.

Desde Morelia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la Estrategia Nacional de Seguridad parte de una visión distinta: se atienden las causas que generan la violencia y hay cero impunidad en el marco de la ley, lo que ha permitido la disminución de 40 por ciento en los homicidios dolosos en todo el país, lo que se suma a los resultados en Michoacán.

“Aquí la visión es distinta, son dos temas: Uno es atender las causas que generan la violencia, particularmente a los jóvenes y atender a la población en todos sus derechos: infraestructura, desarrollo económico, y por otro lado cero impunidad, en el margen y en el marco de la ley y por eso las detenciones, por eso el trabajo que se está haciendo para atender el fenómeno de la extorsión y tenemos una Estrategia Antiextorsión y es un tema importante en el estado de Michoacán que se está atendiendo y hay detenciones y se va a seguir trabajando en ello, y al mismo tiempo el trabajo de Atención a las Causas. Entonces es una visión completamente distinta y eso es lo que nos ha permitido los resultados en la disminución de homicidios”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que de forma anual los homicidios dolosos presentaron una reducción del 15 por ciento al pasar de 4.1 en 2024 a 3.5 en 2025 en promedio diario. Además, destacó que, con la implementación del Plan Michoacán, los delitos de alto impacto presentaron una reducción del 20 por ciento al pasar de 19.87 en octubre de 2025 a 15.81 en diciembre de 2025.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, con la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, se detuvieron a mil 218 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 137 armas de fuego, más de 25 toneladas de droga, también se desmantelaron 18 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Asimismo, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 31 de diciembre de 2025, este delito presentó una reducción del 13.8 por ciento en la incidencia, se detuvieron a 118 personas, entre ellos 60 objetivos prioritarios y 4 líderes regionales, se abrieron 158 carpetas de investigación, se desarticularon siete bandas criminales y se presentaron 2 mil 812 denuncias a través del 089.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, detalló que, como parte del eje de Atención a la Causas, en Michoacán, las Mesas de Paz llevaron a cabo 3 mil 29 sesiones para la gobernabilidad y seguridad, además se realizaron 308 Jornadas por la Paz en las que participaron 59 mil personas. Se han realizado dos Tianguis del Bienestar donde se entregaron de manera gratuita más de 391 mil artículos en beneficio de más de 25 mil personas. Y con “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se han canjeado 213 armas de fuego: 76 armas cortas y 59 armas largas, 17 mil 563 cartuchos, 236 cargadores, 78 granadas y mil 822 juguetes bélicos. Además, se han brindado 398 mil 651 atenciones a través de 53 dependencias.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció a la Presidenta por la atención que le brinda al estado, a través de una perspectiva humanista que ha logrado la reducción de delitos y la importante detención de generadores de violencia.