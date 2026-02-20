Pátzcuaro, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó el arranque de la campaña de prevención y combate de incendios forestales, que este año estará conformada por 102 brigadas y mil 200 combatientes, quienes contarán con el respaldo de helicópteros para la atención oportuna.

“La importancia del uso de helicópteros es para fortalecer el respaldo a nuestros brigadistas, para que tengan seguridad en el terreno, porque el respaldo aéreo les da esa confianza de que no están solos para combatir el incendio forestal”, resaltó el mandatario estatal, tras realizar la entrega de equipamiento.

Destacó que, como resultado del trabajo coordinado y la respuesta inmediata por parte de las instituciones del Gobierno federal, estatal, municipal y comunidades de la entidad, el año pasado se redujo en un 50 por ciento el promedio de superficie afectada por los siniestros, al pasar de alrededor de 80 mil a 40 mil hectáreas afectadas.

Explicó que Michoacán será el primer estado en contar con gravamen ambiental, con el cual las propiedades que se encuentren a la venta deberán acreditar estar libres de cambio de uso de suelo, estableciéndose gracias al sistema de vigilancia satelital, el Guardián Forestal.

Mientras que Sergio Humberto Graf Montero, director general de la Comisión Nacional Forestal, explicó que para este año Michoacán cuenta con un plan operativo construido de manera coordinada con el Comité Estatal de Manejo del Fuego, el Grupo Directivo y el Grupo Técnico Operativo, mismo que permite una alineación con las políticas públicas estatales y nacionales.

En tanto, Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente en la entidad, detalló que el año pasado se registraron en total 682 incendios forestales, de los cuales 22 ocurrieron dentro de Áreas Naturales Protegidas, por lo que detalló que se trabaja de manera conjunta para el cuidado de los recursos naturales, a fin de disminuir la superficie afectada.

Asistieron al evento Julio Alberto Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro; Martha Beatriz Rendón López, directora general de la Cofom; Antonio Portillo Gómez, en representación de la 21ª Zona Militar; Sulpicio Gallardo Ramírez, comandante de la 45ª Coordinación Unidad de la Guardia Nacional; Carlos Alberto García Salgado, encargado de la oficina de representación de la Semarnat en Michoacán; así como Amuravi Ramírez Cisneros, coordinador estatal de Protección Civil.