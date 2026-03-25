Morelia, Michoacán; 25 de marzo de 2026.- Con una gran asistencia, encabezada por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, se llevó a cabo el foro “Voces y realidades de todas”, organizado por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), y con la colaboración con DIF Morelia, la Clínica Poniente y el Colegio de Morelia, refrendando el compromiso del Gobierno Municipal por generar espacios de reflexión y construcción colectiva.

En este escenario de diálogo se visibilizaron las realidades que enfrentan mujeres con discapacidad o con alguna condición médica que limita el ejercicio pleno de sus derechos, y se pudieron escuchar sus experiencias para fortalecer la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas más justas.

Durante su participación en el acto inaugural, Alfonso Martínez Alcázar, enfatizó que en el gobierno que encabeza se trabaja de manera transversal y entrelazada, donde se involucran todas las dependencias, para hacer mucho más, y afirmó que al escuchar es posible conocer la realidad de la gente y conocer lo que más urge atender, siendo más asertivos en las decisiones.

“Aunque nos podamos imaginar y conocer algunas de sus realidades, no las vamos a conocer tanto como ustedes. Por eso las queremos escuchar, para darnos cuenta qué es lo que podemos hacer o cómo lo podemos hacer mejor”, expresó Martínez Alcázar a las asistentes.

Durante la presentación del evento, la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, compartió que desde la presidencia municipal siempre se ha dado apoyo para escuchar todas las voces y generar políticas públicas desde esa apertura.

“Las mujeres con discapacidad y enfermedades limitantes, no solamente enfrentamos retos de salud, también enfrentamos desigualdad, discriminación, falta de acceso a servicios, muchas veces con silencio. Hoy abrimos un espacio para visibilizar, para cuestionar, para aprender también y sobre todo construir caminos más justos. Este foro será un lugar donde las experiencias sean escuchadas con respeto, vamos a escuchar diferentes realidades de muchas mujeres muy valiosas”, afirmó Hernández Abarca.

Con acciones como ésta, el Gobierno de Morelia reafirma su interés de escuchar a todos los sectores de la sociedad y avanzar hacia una ciudad donde la inclusión, la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos de todas las mujeres sean una realidad.