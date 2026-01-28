Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026.– Ante la creciente preocupación ciudadana por los hechos de violencia registrados en diversas regiones del estado, el presidente del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, expresó su solidaridad con las familias afectadas y subrayó que desde el Congreso del Estado el PRD Michoacán continuará impulsando una agenda legislativa enfocada en garantizar la seguridad y la justicia para las y los michoacanos.

“Hoy la seguridad sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía, aún con los programas federales implementados”, señaló Ocampo. “Tenemos que hacerle justicia a las víctimas, fortalecer el marco penal y endurecer las penas para quienes cometen delitos. No podemos acostumbrarnos a vivir con miedo; es momento de legislar con firmeza y con visión humana”, enfatizó.

El dirigente perredista reconoció que los niveles de violencia en Michoacán han alcanzado cifras alarmantes y que la percepción de inseguridad sigue siendo alta, por lo que insistió en que se requiere un trabajo conjunto entre las instituciones, los municipios y la sociedad. “Desde el PRD Michoacán escuchamos todos los días a las y los ciudadanos; sabemos que las familias piden paz, justicia y un gobierno que dé resultados. Por eso, desde el Congreso seguiremos promoviendo iniciativas que fortalezcan la seguridad, la procuración de justicia y la protección de las víctimas.”

En su mensaje, Ocampo también lamentó el asesinato de Víctor Múgica Hernández y de Nayeli, hechos que calificó como profundamente dolorosos. “Nos consterna lo sucedido. Desde aquí enviamos un abrazo fraternal a sus familias y exigimos justicia. Que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables. No hay palabras suficientes para describir el dolor que deja la violencia en el hogar y en la sociedad”, expresó.

Por otra parte, el presidente del PRD Michoacán manifestó su respaldo absoluto al dirigente municipal del partido en Ixtlán, Aarón Pérez, quien ha sido víctima de hostigamiento político. Ocampo denunció las agresiones sufridas por el líder local y exigió a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación a fondo. “Cualquier acto de violencia o intimidación contra nuestros compañeros no será tolerado. Si algo llegara a pasarle a Aarón, señalaré directamente como responsable al presidente municipal. En el PRD seguiremos trabajando con convicción, en paz y con respeto, porque la política se hace con diálogo y no con violencia”, concluyó.