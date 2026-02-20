Morelia, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- Con el propósito de despertar el interés de alumnas y alumnos de licenciatura por la ciencia y la tecnología, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) abre su convocatoria para participar en el 14º Verano Nicolaita de Investigación, un programa consolidado que desde sus inicios ha tenido un impacto significativo entre la comunidad estudiantil y académica.

El programa ofrece estancias de verano en diversos centros de investigación vinculados a proyectos dirigidos por investigadoras e investigadores adscritos a la casa de estudios, mediante las cuales se busca fortalecer la formación de nuevas y nuevos investigadores que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico y de innovación en la institución y en el estado.

Las estancias tienen una duración de seis semanas en modalidad presencial, las cuales se llevarán a cabo del 8 de junio al 17 de julio del presente año, al concluir, las y los participantes deberán presentar los resultados de su investigación durante el 14º Congreso del Verano Nicolaita de Investigación, que se realizará de manera presencial los días 12 y 13 de agosto.

Podrán participar estudiantes de licenciatura que se encuentren cursando al menos el cuarto semestre o su equivalente, con un promedio general mínimo de 8.0 en cualquier área del conocimiento.

El registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el 13 de marzo, para lo cual se deberá adjuntar carta de aceptación del investigador o investigadora seleccionada, memorándum de calificaciones, plan de trabajo con firma y visto bueno del asesor o asesora, la relación de estudiantes aceptados se publicará a partir del 13 de abril en la página oficial de la Coordinación de la Investigación Científica (CIC).

Con el 14º Verano Nicolaita de Investigación, la administración de la rectora Yarabí Ávila González, reafirma su compromiso con la educación, la ciencia, la tecnología y la formación de capital humano altamente especializado.

Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir al edificio C-2 planta baja en Ciudad Universitaria, o comunicarse con la Lic. Karla Violeta Ceballos Ornelas, responsable del área de información de Proyectos de Investigación y Movilidad Estudiantil, al teléfono 443 322 3500 extensión 4109, o al correo electrónico karla.ceballos@umich.mx.