Entretenimiento | Taylor Swift reveló el tracklist de su próximo álbum “The Tortured Poets Department”

La artista Taylor Swift, cantante y compositora estadounidense, reveló la lista de canciones de su próximo álbum titulado “The Tortured Poets Department”, programada para ser lanzado el próximo 19 de abril.

Taylor Swift compartió la información a través de sus redes sociales, publicando una imagen de la parte trasera del disco físico. La lista de canciones incluye destacadas colaboraciones con artistas reconocidos como Post Malone, Florence y The Machine.

El lanzamiento de su próximo álbum fue anunciado por parte de Taylor en los premios Grammy quien ganó su decimotercer Grammy.

La lista de canciones revela que el álbum será conformado de 16 canciones en total, incluyendo ediciones en vinilo, CD y casete que incluirán una canción extra llamada “The Manuscript”.

Además, se anunció una sobrecubierta coleccionable en forma de libro de 24 páginas que contendrá tres letras escritas a mano y fotografía inédita.

A continuación, se detalla la lista de canciones:

Lado A:

Fortnight (feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

Lado B:

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (Florence + the Machine)

Lado C:

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

Lado D:

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Bonus Track:

The Manuscript

Los fanáticos ya han reservado sus copias, debido a que el enlace de reserva en el sitio web oficial de Taylor Swift ofrece detalles adicionales sobre las diferentes ediciones y contenido exclusivo.