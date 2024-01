Entretenimiento | “Beyond the Spiderse” tercera entrega de la franquicia aún no tiene fecha de estreno

La tercera entrega de “Spiderman más allá del Spiderverso” no tiene fecha de estreno confirmada. Franquicia que ha obtenido el trípode del éxito el cual es triunfo taquillero, buenas calificaciones de la crítica especializada y excelente aceptación del público.

La segunda entrega “Spiderman Across the Spiderverse” estará nominada para los Oscars 2024 y con altas posibilidades de ganar nuevamente la categoría de Mejor Película de Animación como con la primer entrega “Spiderman into the Spiderverse”.

El estudio Sony anunció en julio de 2023 que la tercera entrega “Beyond the Spiderverse” se atrasó debido a la huelga de guionistas y actores de Hollywood, la cual duró más de 100 días.

La película estaba anunciada para estrenarse a nivel mundial el 29 de marzo del 2024, pero por lo anterior, existe especulación que Sony ha estado hablando sobre el 8 de noviembre del 2024, sin embargo analizaron que no es aconsejable acelerar los trabajos de producción y las posibilidades de estreno más altas son para mediados de 2025.

Los guinistas Phil Lord y Christopher Miller confirmaron que esta última entrega cerrará la serie del spiderverse del arácnido Miles Morales, sin embargo dejará la posibilidad abierta de realizar spin-offs.