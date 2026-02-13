Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Al encabezar la entrega masiva de Títulos pergamino a egresadas y egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González, las y los convocó a brindar sus servicios profesionales con responsabilidad y con empatía, así como a poner en alto el nombre de la Máxima Casa de Estudios.

Ante familiares, amigas y amigos de las y los jóvenes nicolaitas, la rectora compartió su satisfacción por acompañarlos en este momento, que dijo, representa esfuerzo, sacrificio, y un cúmulo de sueños que tuvieron desde el momento que realizaron el examen de ingreso a la UMSNH, “ese fue el primer logro porque debemos señalar que en estos procesos mucha gente no alcanza un espacio en la institución”.

Indicó que quienes hoy reciben su Título reflejan metas y objetivos cumplidos, así como un logro familiar, y sostuvo que en su administración hay un fuerte compromiso con hacer que los trámites para las y los estudiantes sean lo menos burocráticos posible, “entregar estos Títulos para nosotros es un elemento más para que otras personas que todavía no se titulan, lo puedan hacer a través del ejemplo que ustedes representan”.

Ávila recordó que al inicio de su administración había un gran número de títulos rezagados por lo que de inmediato se buscó la manera de agilizar estos trámites tanto para el Título pergamino como para el electrónico, al referir que contar con este documento tan importante ayuda a generar nuevas oportunidades a las y los jóvenes.

Aunado a ello, puntualizó que se ha ampliado el horario de atención en la Dirección de Control Escolar e incluso también hay servicio los sábados. De igual forma, precisó que se cuenta con un nuevo programa de reducción de costo de titulación de un 57 por ciento, “eso ayudará a que muchos más estudiantes puedan lograr titularse, y que tengan este documento que significa tanto para ustedes y para toda su familia”.

La rectora subrayó que apoyar a la gente que más lo requiere es una forma de retribuir a la Máxima Casa de Estudios la oportunidad de estudiar una licenciatura. “Muchas gracias por haber confiado en la Universidad Michoacana y sobre todo por seguirla recomendando, felicidades a todas y todos quienes reciben el día de hoy por fin su Título”.

Por su parte, la directora de Control Escolar, indicó que durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila se ha fortalecido el área de Titulación y se ha dignificado la entrega de Títulos. “Culminar este tipo de etapas concreta uno de los pasos más importantes que hacemos a lo largo de nuestra vida, hoy se llevan una herramienta muy importante que les va a abrir puertas pero también consolida esa fortaleza en sus familias y esos sueños”, enfatizó ante las y los egresados.

La Universidad Michoacana, añadió, siempre estará con ustedes, las puertas están abiertas en cualquier momento, y cuando necesiten algún servicio de Control Escolar, estaremos para atenderlas y atenderlos.