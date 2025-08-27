Morelia, Mich.- 27 de agosto de 2025.- La Policía Auxiliar de Michoacán fortaleció sus acciones en materia de seguridad, profesionalización y capacitación, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía.

El director general de la corporación, Ramsés Adalid Vega Sayabedra, informó que recientemente se reunió con la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, para coordinar una estrategia de seguridad en el teleférico de Uruapan.

“Estamos trabajando en garantizar que este medio de transporte funcione con plena seguridad y confianza para los usuarios. La coordinación interinstitucional nos permite ofrecer un servicio eficiente y confiable”, señaló.

Asimismo, en el ámbito académico y profesional, la Policía Auxiliar firmó un convenio con el Instituto de Profesionalización, Administración y Desarrollo Progresivo (IPRODE), con la finalidad de ampliar la oferta educativa para su personal.

“Con este acuerdo buscamos que nuestras y nuestros elementos tengan mayores oportunidades de desarrollo profesional. La capacitación de calidad es clave para fortalecer nuestras competencias y brindar un mejor servicio a la sociedad”, expresó Vega Sayabedra.

También, el personal operativo de la corporación participó en el programa de Capacitación Integral “Sensibilización y Formación a Personal Policial”, impartido por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.

“Estamos convencidos de que la igualdad y la justicia deben ser pilares en nuestra institución. Este tipo de capacitaciones nos ayudan a crecer como servidores públicos y como seres humanos”, agregó el director.

Con estas acciones, la Policía Auxiliar refrenda su compromiso de garantizar la seguridad, la movilidad y el desarrollo profesional de su personal bajo el lema institucional: Nuestro valor ¡es tu confianza!



RED 113