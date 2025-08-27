Huaniqueo, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- Personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Policías locales detuvieron a siete hombres, en posesión de 10 armas de fuego; también se les decomisaron dos vehículos en los que se transportaban, esto durante una acción operativa realizada en este municipio.

Al efectuar un despliegue para búsqueda de personas en la cabecera de esta demarcación, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la FGE, y las policías de Huaniqueo y Coeneo sufrieron una agresión por parte de siete civiles armados, por lo que de manera inmediata fueron neutralizados, sin que los uniformados presentaran lesiones.

Los agresores viajaban a bordo de dos camionetas de las marcas Ford y Chevrolet, donde también les fueron aseguradas cinco armas cortas y cinco fusiles. Todo lo decomisado y los ahora indiciados serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente a fin de llevar a cabo las diligencias que establece la ley.

La SSP en coordinación con fuerzas federales mantiene un amplio dispositivo de seguridad en la zona para preservar el orden y combatir a todo aquel que con sus actos vulnere el bienestar de la sociedad.