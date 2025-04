Entre la vida y la muerte joven baleado durante intento de asalto, en Apatzingán

Apatzingán, Mich.- 07 de abril de 2025.- La tarde de este lunes, un joven fue baleado al

resistirse a un intento de asalto en la colonia La Palma, en esta ciudad de Apatzingán. El

agraviado fue ingresado a un hospital local donde se debate entre la vida y la muerte.

De acuerdo con los datos recabados en la cobertura noticiosa, el ofendido es Ramón D., de 24 años de edad, mismo que se encontraba sobre la calle María Luisa Martínez, por fuera de la panadería “El Pitufo”, en las inmediaciones de la escuela Primaria Lázaro Cárdenas, donde fue interceptado por delincuentes.

Los maleantes lo amagaron y le exigieron a la víctima que les entregara sus pertenencias, sin embargo, al oponerse le dispararon en el pecho cerca del corazón y en el abdomen, para enseguida huir a toda prisa.

Algunos conocidos del afectado al verlo gravemente herido lo subieron a un auto particular para llevarlo a una clínica particular, donde no fue recibido y posteriormente lo trasladaron a otro hospital donde permanece internado, donde se debate entre la vida y la muerte.

El personal del nosocomio dio aviso a las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia para que tomaran conocimiento del hecho y se comenzaran con las respectivas averiguaciones.