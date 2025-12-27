Si eres derechohabiente del INFONAVIT y tus ingresos son de entre uno y dos salarios mínimos,

puedes acceder a una de las casas del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la

Presidenta Claudia Sheinbaum.

Para que no pierdas esta oportunidad, es importante mantener tus datos de contacto actualizados (teléfono, correo electrónico y dirección), a través de Mi Cuenta INFONAVIT

(micuenta.infonavit.org.mx) o en los Centros de Servicio INFONAVIT. En estos últimos, también podrás conocer la oferta de vivienda disponible en tu localidad.

Una vez que actualices tu información, debes estar atento, ya que el INFONAVIT notificará a las

personas preseleccionadas para iniciar su trámite de crédito. La invitación llegará por correo

electrónico, mensajes al celular o carta postal. También puedes acudir directamente a las oficinas del Instituto para manifestar tu interés y ser parte del proceso de elegibilidad.

Considera que la asignación se hará conforme al orden en que se registren las personas derechohabientes interesadas.

Las únicas condiciones que tendrás que cumplir para ser beneficiario de este programa son:

Tener al menos 6 meses de antigüedad en tu trabajo

Ganar entre 1 y dos salarios mínimos al mes

No tener crédito hipotecario con el Instituto

Recuerda que, si resultas seleccionado, la notificación será oficial y directa, sin intermediarios. Todos los trámites ante el INFONAVIT son gratuitos y no requieres compartir tus datos personales con terceros. Para dudas o asesoría, acude al Centro de Servicio INFONAVIT (CESI) más cercano.

El INFONAVIT, como instituto de carácter social y humanista, reafirma su compromiso de brindar oportunidades reales a quienes menos tienen, garantizando que las y los trabajadores con menores

ingresos puedan acceder a una vivienda segura, digna y bien ubicada, construyendo así un futuro con mayor bienestar y justicia social.

