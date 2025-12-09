El INFONAVIT llevó a cabo la Sesión Ordinaria número 139 de su Asamblea General, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se aprobó el Plan Estratégico y Financiero 2026. Durante la sesión, la Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que la vivienda es un derecho y no una mercancía, destacando que, en esta administración del INFONAVIT, además de avanzar en la construcción de viviendas, se redujeron los requisitos para acceder al crédito. También subrayó que se acabó con las deudas impagables de créditos que se otorgaron en el pasado.

“En el pasado se construían viviendas para hacer negocio; hoy construimos viviendas para que cada trabajador tenga un techo (…). La nueva visión del INFONAVIT se basa en tres principios: garantizar el derecho a la vivienda, erradicar la corrupción y otorgar créditos pagables”, indicó la Presidenta.

El director general del INFONAVIT, el ingeniero Octavio Romero Oropeza, resaltó que las modificaciones constitucionales y legales que se llevaron a cabo con el respaldo de la Presidenta, permitieron superar las metas inicialmente programadas y realizar ajustes en la estructura organizacional y administrativa del Instituto, mismas que derivaron en grandes beneficios y corrección de injusticias para los derechohabientes.

Informó que en esta administración se tiene la meta de colocar 3 millones 50 mil créditos hipotecarios, de los cuales 1 millón 200 mil corresponden al programa Vivienda para El Bienestar, 1 millón 800 mil al crédito tradicional y 50 mil al Proyecto Integral Mixto. También se otorgarán 2 millones 480 mil créditos para mejora de vivienda.

Al presentar el balance de su administración, señaló que entre enero y noviembre de 2025, se otorgaron 590 mil créditos, esto es 66 mil créditos más que en el mismo periodo del año pasado, de los cuales más de 264 mil financiamientos son para mejora de vivienda.

El ingeniero Romero Oropeza informó que de los 4 millones 856 mil créditos impagables que tenía el Instituto, ya se han corregido 2 millones 500 mil créditos. Los restantes 2 millones 356 mil serán atendidos durante diciembre con el programa INFONAVIT Solución Integral. Señaló que, durante 2025 se han atendido 36% más personas que en 2024. Agregó que ya se han liberado 185 mil cancelaciones de hipotecas y entregado 120 mil escrituras.

Con respecto al programa Vivienda para El Bienestar, recordó que se tiene la meta de construir un millón 200 mil viviendas, de las cuales, al 5 de diciembre, ya se han contratado para su construcción 308 mil 41. Señaló que en 2025 se entregarán 4 mil 628 viviendas en 56 desarrollos de 18 entidades. Reiteró la solidez financiera del Instituto, fortalecida por la política salarial impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación. Subrayó que, a noviembre, el Fondo de Vivienda supera los 892 mil millones de pesos y se prevé que cerrará el año superando el billón de pesos.

En la sesión participaron representantes de los sectores de los trabajadores, empleadores y gobierno, de acuerdo con la naturaleza tripartita del INFONAVIT, para ratificar el compromiso institucional con la defensa del derecho a la vivienda.