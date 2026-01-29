Pátzcuaro, Michoacán, 29 de enero de 2026.- La Comisión Nacional del Agua delegación Michoacán (Conagua) puso en marcha un operativo especial de inspección y vigilancia en las inmediaciones del lago de Pátzcuaro, con el objetivo de detectar, desmantelar y sancionar puntos de extracción ilegal de agua.

El operativo realizado en conjunto con las guardias Nacional y Civil, forma parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer la seguridad hídrica en la región, se enfocó en la revisión exhaustiva de zonas identificadas como potencialmente vulnerables, entre las que se encuentran el Muelle General del lago de Pátzcuaro, el canal Chapultepec y diversos tramos de la ribera del lago.

Durante las acciones, personal especializado de Conagua realizó labores de inspección para localizar tomas clandestinas, tuberías no autorizadas o cualquier infraestructura que pudiera estar desviando el recurso de manera ilícita.

Luis Roberto Arias Reyes, delegado de Conagua en Michoacán, señaló que estas acciones cumplen un doble propósito: preservar los recursos naturales que pertenecen a los michoacanos y proteger el equilibrio ecológico del lago.

Asimismo, subrayó la necesidad de asegurar un abasto de agua legal y ordenado para los cultivos de aguacate y berries en la región. “Combatir el huachicoleo de agua es garantizar su uso adecuado, lo que permite el aprovechamiento para las futuras generaciones”, destacó el delegado.