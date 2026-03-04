Como parte del reforzamiento de seguridad permanente en el estado de Sinaloa, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia nacional (GN), aseguraron más de 100 mil pastillas de fentanilo en Culiacán y una motocicleta con reporte de robo.

Derivado de los recorridos de seguridad y vigilancia en inmediaciones de la carretera Culiacán – Mazatlán, los agentes detectaron a una persona a bordo de una motocicleta, quien, al notar la presencia de los elementos, abandonó el vehículo, emprendió la huida y se internó en campos agrícolas.

Para descartar la comisión de alguna actividad ilícita, al realizar una inspección a la motocicleta, los efectivos hallaron 104 mil pastillas de fentanilo, las cuales se encontraban en el interior de una mochila sujeta al vehículo.

Por lo anterior, la droga y la motocicleta asegurada fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y dará seguimiento a las indagatorias.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de vigilar y resguardar las carreteas del país para impedir el trasiego de sustancias ilícitas y que lleguen a manos de los jóvenes.