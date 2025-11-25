Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- Ante una multitud de alumnas y alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se anunció la puesta en marcha de la Beca Gertrudis Bocanegra impulsada por el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, actividad a la que asistió la rectora Yarabí Ávila González, quien manifestó que la casa de estudios está lista para seguir colaborando por el Estado.

Al respecto, la rectora nicolaita agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Coordinación Nacional de Becas Bienestar por dar este paso importante para fortalecer la educación superior.

“Nuestra comunidad estudiantil no sólo se distingue por ser numerosa sino porque está en el ranking de las mejores universidades públicas estatales de México, y acceder a esta beca representará una oportunidad para seguir formando el presente y el futuro de nuestro estado. El Plan Michoacán es bienvenido en nuestra Máxima Casa de Estudios y estamos listas y listos para seguir sumando”, sostuvo.

Ávila señaló que la UMSNH es el motor que impulsa la entidad y el motor que impulsa muchos sueños y esperanzas, “y lógicamente nuestras y nuestros estudiantes están esperando que los brazos y que los apoyos lleguen para seguir cada una de sus carreras”.

Por su parte, el coordinador Nacional de Becas Bienestar, Julio César León Trujillo, precisó que este apoyo se realiza en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, “para que todos y todas tengan esta beca, para que les ayude al transporte o a alguna otra necesidad que tengan”.

Apuntó que este beneficio que impulsa la Federación es sólo para el estado de Michoacán, y se prevé atender 121 planteles y una matrícula de 98 mil 569 estudiantes. El funcionario compartió con las y los alumnos que el apoyo consistirá en una beca de mil 900 pesos cada dos meses, y los estudiantes interesados en registrarse deberán hacerlo a través de la plataforma www.becagertrudisbocanegra.gob.mx., del 15 y el 21 de diciembre del presente año.

“Ojalá logremos juntas y juntos que ustedes no abandonen la escuela, que yo creo que eso lo tienen muy claro, hacia dónde va cada quien, pero no sólo queremos su permanencia en la escuela, queremos que valga la pena todos los años que dedicaron de esfuerzo a estar estudiando y a los años de esfuerzo que también dedicaron su mamá, su papá, su tutor, quien estuvo a cargo de ustedes”, enfatizó.

Por su parte, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, invitó a las y los estudiantes a ser voceros de este apoyo para que jóvenes de Nueva Italia, de la Huacana, de los diversos municipios michoacanos conozcan esta beca y accedan al beneficio.

En su turno, la senadora de la República, Celeste Ascencio, destacó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, de igual forma reconoció la labor de la Coordinación Nacional de Becas para que las y los estudiantes tengan esta oportunidad. “En verdad chavos, chavas, valorenlo, en mis tiempos hubiese querido tener una beca como esta, no la tuve y entonces el esfuerzo fue todavía tres veces más grande, ustedes la tienen, así que seamos agradecidos, sigamos creando revolución de conciencias y sobre todo sigamos preparándonos y educándonos para transformar a nuestro estado”.