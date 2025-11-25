Uruapan, Mich.- 24 de noviembre de 2025.- En un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fue detenido Jaciel Antonio H., alias “El Pelón”, de 36 años de edad, a quien se le relaciona con el reclutamiento de dos adolescentes que intervinieron directamente en el homicidio del acalde Carlos Manzo.

Al continuar con las líneas de investigación sobre un grupo criminal responsable del homicidio del presidente municipal el pasado primero de noviembre, los agentes de seguridad realizaron trabajos de investigación de gabinete y de campo, que permitieron identificar a un sujeto señalado como reclutador de personas de centros de rehabilitación para adicciones, quienes posteriormente desempeñaban funciones de sicariato y distribución de droga para células del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Fue así que, durante un operativo quirúrgico en las cercanías de un hotel en Uruapan, elementos de SSPC, Defensa, Marina, FGR, GN y Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a Jaciel Antonio N., de 36 años, alias “El Pelón”.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Jaciel Antonio reclutó a Víctor Manuel “N” y a Fernando Josué “N”, ambos de 16 años de edad, quienes participaron en el homicidio de Carlos Manzo.

Víctor fue abatido con la misma pistola que disparó contra el edil, por Demetrio N., ex director de Seguridad Pública y escolta de Manzo, mientras que Fernando, quien apoyó al tirador para concretar el crimen, fue hallado fue ejecutado el 10 de noviembre en el camino a Paracho, junto con Ramiro N., señalado como el encargado de adiestrar y capacitar a los dos menores de edad como sicarios.

Con la detención de alías “El Pelón”, suman 9 requeridos relacionados con el asesinato del fundador del Movimiento del Sombrero, ellos son Jorge Alberto N., “El Licenciado”, uno de los presuntos autores intelectuales, así como 7 escoltas del munícipe. Estos 8 esperan audiencia el miércoles próximo, donde podrían ser vinculados a proceso.

En tanto que otro escolta continua prófugo y no se descarta que en las próximas horas pudieran caer más implicados en el crimen y que las investigaciones avancen hasta capturar a las cabezas de la estructura criminal, quienes habrían ordenado la muerte de Carlos Manzo Rodríguez.