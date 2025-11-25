Zitácuaro, Mich.- Lunes 24 de noviembre de 2025.- Un motociclista y la mujer que le acompañaba resultaron lesionados tras derrapar sobre el Libramiento Francisco J. Múgica, en la ciudad de Zitácuaro, informaron fuentes de rescate.

El accidente ocurrió la mañana de este lunes a la altura de la colonia Loma de Oriente, frente a la agencia de autos Nissan. Algunas personas reportaron la situación y solicitaron ayuda.

Al sitio acudieron bomberos municipales, quienes brindaron los primeros auxilios a los heridos y los trasladaron a un hospital para su valoración médica.

La identidad de los pacientes no fue expuesta; únicamente se supo que el hombre tiene 40 años de edad y la fémina 45. Por último, oficiales de Tránsito realizaron el peritaje respectivo y retiraron la motocicleta siniestrada para despejar la vialidad.