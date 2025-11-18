Resultado del trabajo coordinado y de las acciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en diversos municipios de la entidad, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a siete personas, aseguraron dosis de drogas, armas de fuego y vehículos.

Las acciones coordinadas se realizaron en Zamora, Jacona, Morelia, Lázaro Cárdenas, Jiquilpan y Pátzcuaro, donde se detuvo a siete personas, se aseguraron dosis de cristal y marihuana, dos armas largas, dos armas cortas, 36 cargadores, 860 cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados, una motocicleta y 10 vehículos.

Destaca el operativo realizado en el municipio de Pátzcuaro, donde los efectivos localizaron e inhabilitaron dos campamentos y aseguraron cinco vehículos, dos armas largas, 35 cargadores, 850 cartuchos y diferente equipo táctico.

En tanto, en Jiquilpan, mediante acciones de vigilancia para preservar el orden y la paz pública en beneficio de la sociedad michoacana, se aseguraron cinco artefactos explosivos improvisados, dosis de cristal y equipo táctico,

Asimismo, se realizaron recorridos de supervisión y vigilancia en los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Parácuaro, Apatzingán, Chinicuila y Buenavista.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de Michoacán, para el fortalecimiento de la seguridad en el estado.