Morelia, Michoacán; 30 de mayo de 2025.-Con la finalidad de impulsar y apoyar a las juventudes morelianas, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar realizó la entrega de la Condecoración al Mérito Juvenil 2025 en Sesión Solemne de Cabildo, en donde aseguró que para su Gobierno las y los jóvenes no son una dependencia más, se trabaja con ellas y ellos.

Ejemplificó la creación y labor del Colegio de Morelia mediante el cual se ofrecen becas para que este sector de la población continúe o concluya sus estudios. Los Centros Spots a cargo del DIF Municipal que encabeza la presidenta honoraria y esposa, Paola Delgadillo Hernández, espacios en los que las juventudes pueden aprender algún oficio, realizar actividades deportivas, artísticas, encontrar su talento y desarrollarlo, además de vincularse con la iniciativa privada y comenzar su vida laboral. Y el Instituto de la Juventud, el IMCUFIDE, para fomentar el deporte o la actividad física.

El Alcalde, Alfonso Martínez ante representantes de universidades, medios de comunicación, el sector empresarial y padres de familia, refirió que aún hay mucho por hacer, pero lo que ya se tiene, áreas de atención y apoyo a las juventudes, comenzaron desde el 2015.

Asimismo, agradeció a padres y madres de familia talentosos de las y los condecorados con el mérito juvenil 2025, por la buena formación de estos jóvenes y ayudarlos a seguir adelante.

Por su parte, la galardonada en el ámbito de Medio Ambiente, María Esther Cárcamo Escalera y en representación de las y los condecorados, agradeció el respaldo del Presidente Municipal, Alfonso Martínez a las juventudes morelianas y creer en el poder de las y los jóvenes.

Refirió que este premio es una invitación colectiva a no ceder ante los desafíos y seguir con aportaciones en los diferentes ámbitos que se desarrollan las juventudes al tiempo que invitó a los galardonados a seguir trabajando y elevar sus metas, “hoy la juventud de Morelia no solo se hace presente, se hace valiosa, se hace capaz, se hace necesaria y lo que logramos cada uno de nosotros desde nuestras trincheras no es otra cosa que progresos, crecimiento, fuerza, sigamos caminando con integridad y visión, porque con jóvenes comprometidos y conscientes de su valor, Morelia Brilla más”, concluyó.

En esta “Condecoración al mérito juvenil 2025”, las y los ganadores, fueron: Ámbito Social; Jennifer García; mención honorífica, Yazmín González Lara y Valeria Villalobos Ruíz; Jan Carlo Ponce Silva; en el ámbito académico; Ginella García Muñoz; Tania Itzel Serrano Arévalo; y mención honorífica, Uriel Pineda Carranza y Francisco Javier López Flores; Innovación y Tecnología; Emmanuel Linares Contreras; honorífica; Johanna Jannet Balderas Alejandre; Medio Ambiente; María Esther Cárcamo Escalera; honorífica, Rafael Colín Pérez.

Mientras en el ámbito Profesional; Luis Fernando Arguello Lara; y honorífica Vianey Salto Olvera y Fernando Saúl Zavala Zavala; Artístico – Cultural; Andrea Sofía Herrera Ramírez, Pablo Mateo Jonard Méndez; honorífica, Julio César González López y Andrea Montoya Ortiz; Discapacidad e Inclusión, María Fernanda González Aparicio; honorífica, Brisa Rubi Arévalo López; Deporte, Naim Bucio Martínez, Thor Villegas García; honorífica, Ana Sofía Montañez Muñoz, Yolitzin Barrera García.