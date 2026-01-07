Resultado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con autoridades locales, detuvieron a 12 personas, aseguraron un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos, dinero en efectivo e inhabilitaron una toma clandestina.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se llevaron a cabo reconocimientos a pie, patrullajes y labores de proximidad en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Cuitzeo, Jiquilpan, Morelia, Nuevo San Juan, Parácuaro, Parangaricutiro, Queréndaro, Tangamandapio, Uruapan, Villa Madero, Zamora, Zinapécuaro y Zitácuaro, además de visitas a empacadoras e industrias cítricas, para brindar seguridad a trabajadores y productores.

Cabe mencionar que, del 10 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, como resultado de las acciones coordinadas, se detuvo a 346 personas, se han asegurado 163 armas de fuego, 13,442 cartuchos, 639 cargadores, 288 vehículos, 192 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 79 kilos de marihuana, 768 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas, también se inhabilitaron 22 campamentos y 50 tomas clandestinas.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.