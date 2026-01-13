Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con autoridades locales, detuvieron a tres personas, aseguraron 36 armas de fuego, 1,086 cartuchos, 61 cargadores, un artefacto explosivo improvisado, nueve vehículos y equipo táctico.

En coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se llevaron a cabo reconocimientos a pie y patrullajes en las huertas de aguacate, así como visitas a empacadoras e industrias cítricas de los municipios de Apatzingán, Aquila, Cuitzeo, Erongarícuaro, Morelia, Nuevo San Juan, Peribán, Queréndaro, San Lorenzo, Tacámbaro, Tangamandapio, Tiamba, Uruapan, Zamora y Zinapécuaro, con el fin de brindar seguridad y confianza a trabajadores y productores.

Cabe mencionar que, del 10 de noviembre de 2025 al 12 de enero del 2026, como resultado de las acciones coordinadas, se detuvo a 397 personas, asegurado 218 armas de fuego, 15,478 cartuchos, 758 cargadores, 323 vehículos, 198 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 83 kilos de marihuana, 771 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 22 campamentos y 50 tomas clandestinas inhabilitados.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.