VÍDEO / En mi caso no sería lo que soy, si no fuera gracias al pueblo Purhépecha: Claudia Sheinbaum

CHERANATZICURÍN (Paracho), Michoacán, 5 de abril de 2025.- Y regresó a la comunidad donde vivió varios años cuando estudiante, al corazón de la Meseta Purhépecha, Cheranatzicurín, en el municipio de Paracho; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lugar donde se siente identificada.

Tan es así, que dijo a los cuatro vientos, “en mi caso no sería lo que soy, si no fuera gracias al pueblo Purhépecha y lo que aprendí en estas tierras, así que ya como presidenta constitucional, quiero decirles que jamás me imaginé hace 42 años que iba a regresar como presidenta a Cheranatzicurín, estuve aquí en campaña y hoy lo primero que quiero decirles es gracias”, ante la algarabía de los miles de asistentes.

Cheranatzicurín, ubicado entre Paracho, Cherán y la Cañada de los Once Pueblos, es otro, se nota el cambio y puedo asegurar que está destinado a ser la capital de la nación Purhépecha en el presente sexenio.

Por lo pronto, la carretera, es otra, rehabilitada, lejos quedó aquel camino lleno de baches; aquellos tiempos cuando el alcalde Niko Zalapa, luchaba para que lo bachearan, ante la llegada de la Feria Internacional de la Guitarra.

El evento que encabezó la presidenta Sheinbaum, fue el programa del Plan de Justicia para el Pueblo Purhépecha. La cancha de basquetbol de la comunidad enlonada y cientos de sillas en torno a la mesa principal.

A pesar de lo reducido del espacio miles abarrotaron las calles aledañas, sin que los rayos del sol hicieran mella en su deseo de poder ver de cerca a la primera mujer presidenta de México.

La ceremonia purhépecha y la vestimenta tradicional a la presidenta Sheinbaum; estaba como en casa, muchos conocidos. Recordó cuando estudiante e iba a la leña o al molino al amanecer y la perseguían los perros. Claudia Sheinbaum regresó a donde dice pertenecer, Cheranatzicurín.