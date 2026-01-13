Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora este 13 de enero, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) refuerza sus acciones de sensibilización para recordar a la población que este trastorno es tratable y que buscar apoyo profesional es fundamental para recuperar la calidad de vida.

La depresión es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades y contextos sociales. Se caracteriza por una tristeza persistente, pérdida de interés en actividades cotidianas, alteraciones del sueño, cambios en el apetito y falta de concentración. A diferencia de un estado de ánimo pasajero, este trastorno impacta el funcionamiento biológico y social de quien la padece.

De acuerdo con cifras de la SSM, a través de la Dirección de Salud Mental, durante 2025 se otorgaron 4 mil 758 consultas por depresión en la entidad. De este total, el Hospital Psiquiátrico de Morelia “Dr. José Torres Orozco” brindó atención a 3 mil 670 pacientes, mientras que a través de la línea Hablemoos ofreció contención emocional a 398 personas por este mismo padecimiento.

La depresión se caracteriza por una tristeza persistente, pérdida de interés en actividades cotidianas, alteraciones del sueño y falta de concentración por más de dos semanas. La institución enfatiza que es fundamental el acompañamiento de expertos en psicología y de ser necesario, psiquiatría.

Para atender de manera integral a la ciudadanía, la SSM cuenta con cinco Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) ubicados en Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas.

Asimismo, se mantiene activa la línea telefónica Hablemoos las 24 horas del día, los 365 días del año, en los números 443 314 1617 y 443 315 9037, ofreciendo contención emocional inmediata y canalización oportuna.