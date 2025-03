En el olvido víctimas de la explosión en un conjunto habitacional en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 09 de marzo de 2025.- El PRI Michoacán apoyará a las familias víctimas de la explosión de un edificio, ocurrida el 22 de enero en el fraccionamiento Nuevo Infonavit 11 de Julio en Lázaro Cárdenas, adelantó el dirigente estatal, Memo Valencia, durante la Tribuna del Pueblo realizada en el puerto michoacano.





Será mediante la promoción de un amparo colectivo en el que se exija la protección de diversos derechos, entre ellos, el de la vida y la seguridad.





“Aquí hay omisión de autoridad. Están poniendo en riesgo su derecho humano a desarrollarse en un entorno seguro y, bueno, pues también el derecho de los niños, dónde queda. Vamos a utilizar los recursos que estén a nuestro alcance”, dijo el diputado local.





Los vecinos aceptaron públicamente el apoyo jurídico del PRI porque están inconformes por la nula acción de los gobiernos municipal, estatal y federal; reclamaron atención para dar seguimiento a sus necesidades y acusaron que a 45 días aún no cuentan con un dictamen que defina la situación del inmueble.





“Hago un llamado para que se resuelva esto lo más pronto posible. Y sí estoy de acuerdo en que nos ayude, que se haga un amparo, porque nosotros somos víctimas de esta situación”, comentó el señor Osiris Farías.





Los afectados insistieron en que sean las autoridades quienes habiten el edificio, que aseguran puede volver a albergar a quienes ahí tenían su patrimonio.



“Sí el señor presidente (municipal de Lázaro Cárdenas) dice que es habitable, lo invito a que venga y ponga sus oficinas aquí y que él venga y las habite. ¿ Por qué no viene a ver el siniestro? ¿Por qué tapó en lugar de poner solución? Por favor, los invito a que vengan y nos den solución concreta, no promesas”, expresó Cristina Ruiz, vecina del lugar.



El partido se comprometió a través del regidor priista en el puerto michoacano, Silvestre Sandoval, a dar puntual seguimiento al tema y hacer todo lo referente para que las instancias gubernamentales no sigan omisos e indiferentes.



“Meteremos este asunto como un punto de acuerdo en el orden del día, para que tenga el sustento y toda la validación y validez, para que tenga una respuesta del Ayuntamiento, ya sea reubicación, pero que quede constancia”, dijo el regidor priista.



Asimismo, el dirigente municipal, Pedro Campos Baltazares, agradeció el apoyo de la dirigencia estatal del PRI y como vecino del lugar, recordó se ha ayudado sin distinción de colores partidistas, porque es un tema de humanidad; asimismo, pidió al diputado local, Memo Valencia, “por tu conducto, sigamos alzando la voz, sea en el Congreso o sea donde tenga que ser”.



Acompañaron la Tribuna del Pueblo, la regidora de Morelia, Edna Martínez Nambo; Verónica Gómez de la Rosa, secretaria de Innovación Digital del CDE; Evelio Segura Díaz, delegado político distrital; así como vecinos afectados por el siniestro que dejó cuatro muertos.