• Target implementará Guardián Forestal y Pro Forest Avocado

Morelia, Michoacán, 13 de mayo del 2025.- La Secretaría del Medio Ambiente (Secma), informa con satisfacción la decisión de la cadena de tiendas departamentales estadounidense, Target, de establecer un protocolo de debida diligencia ambiental para monitorear la deforestación ilegal en su cadena de suministro de aguacate. Esta medida incluye la implementación del sistema Guardián Forestal, una herramienta tecnológica pionera desarrollada en el estado, así como la certificación Pro Forest Avocado.

El titular de la Secma, Alejandro Méndez López, destacó que esta acción es resultado de una resolución emitida en diciembre de 2024 por la organización ambiental As You Sow, dirigida a los accionistas de Target Corp, donde se alcanzó un acuerdo de implementación en este año 2025, con el objetivo de asegurar una cadena de suministro de aguacate libre de deforestación.

El informe de dicha organización proporcionó datos sobre los significativos riesgos asociados a la deforestación ilegal en la cadena de suministro de aguacate, ya que el 90 % del aguacate comercializado en Estados Unidos proviene de México, y una parte considerable de la deforestación vinculada a su producción infringe la ley, causando graves daños a bosques, fuentes de agua y áreas naturales protegidas.

Debido a estas recomendaciones los empaques certificados que actualmente abastecen a Target ya están utilizando el sistema Guardián Forestal de manera cotidiana. Esta herramienta permite verificar que las huertas de aguacate cumplan con criterios ambientales como no haber sido establecidas en suelos deforestados después de 2018, no ubicarse en predios que hayan sufrido incendios posteriores a 2012, y no contar con denuncias ambientales vigentes.

La resolución de As You Sow resalta la importancia de Guardián Forestal para facilitar a minoristas y proveedores la identificación de huertas establecidas en terrenos deforestados ilegalmente. En este sentido, la organización ambiental insta a usar este valioso recurso para prevenir interrupciones en las cadenas de suministro y evitar posibles demandas, al mismo tiempo que contribuye a la salvaguarda de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente.