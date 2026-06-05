Morelia, Michoacán, 4 de junio de 2026.- “Garantizar internet para estudiantes es abrir más oportunidades para aprender. Hoy muchas tareas, investigaciones y actividades escolares dependen de la conectividad”, afirmó el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, al reconocer la iniciativa presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para elevar a rango constitucional el programa D4ta, Datos Gratis.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en Michoacán 3 millones 776 mil personas utilizan internet, equivalente al 82.5 por ciento de la población, lo que muestra la importancia que tiene la conectividad en la vida diaria de las familias y de las y los estudiantes.

Octavio Ocampo señaló que la propuesta representa un paso para asegurar que las y los estudiantes de nivel medio superior y superior de instituciones públicas mantengan acceso a internet como parte de su formación académica. Explicó que la iniciativa busca incorporar este derecho en la Constitución de Michoacán para que el beneficio permanezca y continúe llegando a quienes cursan sus estudios en escuelas públicas.

El legislador destacó que la reforma al artículo 139 de la Constitución Política del Estado permitiría garantizar el acceso individualizado, continuo y suficiente a servicios de conectividad digital mediante dispositivos móviles u otras tecnologías. Añadió que el acceso a internet se ha convertido en una herramienta utilizada diariamente por estudiantes para consultar información, realizar actividades escolares y mantenerse comunicados con sus centros educativos.

Ocampo también resaltó que actualmente más de 80 mil estudiantes son beneficiarios del programa D4ta, Datos Gratis en Michoacán. Señaló que fortalecer este mecanismo desde la Constitución contribuye a que más jóvenes tengan acceso a herramientas digitales para continuar sus estudios, en una entidad donde más de 3.7 millones de personas utilizan internet como parte de sus actividades cotidianas, educativas y de comunicación.