Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.– Al conmemorarse el 72 aniversario del voto femenino en México, la diputada Giulianna Bugarini, presidenta del Congreso del Estado, hizo un llamado a defender y profundizar los derechos políticos de las mujeres, recordando que la democracia solo es plena cuando todas pueden participar sin miedo y con poder real de decisión.

Desde tribuna, la legisladora destacó que el 17 de octubre de 1953 marcó un antes y un después en la historia nacional, al reconocerse por ley la ciudadanía plena de las mujeres mexicanas. Sin embargo, subrayó que esa victoria no fue un regalo del poder, sino el resultado de décadas de lucha encabezadas por mujeres valientes como Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo y Amalia Castillo Ledón.

“El voto femenino fue y sigue siendo una afirmación de humanidad. Fue el grito de una generación que se negó al silencio y exigió igualdad sustantiva”, expresó.

Bugarini recordó que Michoacán fue uno de los primeros estados en reconocer el voto femenino en el ámbito municipal, desde 1948, y honró la memoria de pioneras como Pilar Peña Orozco, primera presidenta municipal de Tlazazalca, y Celia Gallardo González, primera diputada local, quienes abrieron camino a las mujeres que hoy construyen una política más paritaria, inclusiva y humana.

“Conmemorar hoy el voto de las mujeres no es mirar al pasado con nostalgia, sino hacerlo con conciencia. Los avances que hemos conquistado siguen siendo frágiles ante la violencia política de género y los estereotipos que aún buscan reducir nuestra voz”, afirmó.

Finalmente, la presidenta del Congreso reafirmó el compromiso de la LXXVI Legislatura con la igualdad, la paridad y la no discriminación, y reiteró que las diputadas y diputados de Michoacán seguirán legislando con perspectiva de género, justicia social y sensibilidad humana