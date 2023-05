El sub registro de los homicidios dolosos.

Morelia, Mich.- 29 de mayo de 2023.

Para entender el tamaño de cualquier problema primero hay que medirlo, hay que contar con datos basados en una metodología clara y rigurosa, pero eso no pasa en México, bien a bien no sabemos de que tamaño es el problema de la inseguridad, tomando en cuenta que la cifra “negra” de los delitos que se denuncian es mayor al 90 %; dicho de otra manera de cada 100 delitos que ocurren en México, sólo diez se denuncian y únicamente siete se investigan.

Las cifras del oficialismo no coinciden con la realidad, Carlos Galindo analista en

seguridad demostró que como los “datos oficiales con los que contamos” tienen sesgos de

origen y errores de medición, señaló en la revista Nexos que un ejemplo de malas prácticas

es la falta de transparencia en la metodología para clasificar como “otros delitos” entre

comillas, una variedad de delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad, delitos

que atentan contra la vida y la integridad corporal etc; tales como la desaparición forzada y

por particulares, lo que puede estar contribuyendo al sub-registro de homicidios dolosos.

Es decir, se mandan cada vez más carpetas de investigación al casillero de los otros delitos abriendo un sesgo susceptible a malas interpretaciones.

De igual forma un análisis de Causa en Común a través de María Elena Morera, expone que

haciendo una comparación del delito de homicidio en el 4to año del sexenio anterior

contrastado con el 4to año del actual sexenio se observan la probable reclasificación de

homicidios dolosos en la subcategoría de “de otros delitos contra la vida y la integridad”, lo

que nos evidencia que la cifra de homicidio es mucho más elevada de lo que oficialmente

se informa. Más claro en 2016 se reportaron 4,458 víctimas en “otros delitos” en 2022 esta

categoría de “otros delitos” fueron 15,362 es decir tres veces más de los registraron en el

mismo periodo de la administración de Peña Nieto.

Prácticamente en todos los estados de la republica la serie histórica de delitos que atentan

contra la vida y la integridad corporal (homicidio doloso, culposo, feminicidio y aborto)

desde el primer año del actual gobierno federal se registro un alza en el registro en esta sub

categoría de otros delitos, lo mismo para Michoacán que entre el 2021 y 2022 suman 532

delitos no registrados como probables homicidios o feminicidios, lo que presume un sub

registro de las cifras que anuncian oficialmente y que pone en duda el porcentaje de

reducción del homicidio doloso como se ha anunciado oficialmente que Michoacán redujo

41 % el número de víctimas de homicidio doloso comparado de enero a marzo del 2023

contra el mismo periodo del 2022, pues en el mismo periodo señalado en 2022 se mandaron

al cajón de “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal” 66 casos y en

el 2023 88.

La utilidad de mandar al cajón de los otros delitos es políticamente muy rentable, al

manipular las cifras no se hace un ejercicio de transparencia por el contrario de propaganda,

donde se tiende a politizar la seguridad.