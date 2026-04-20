Morelia, Michoacán a 20 de abril de 2026.- El PRD Michoacán se pronunció por fortalecer el campo del estado mediante mayor inversión productiva, al señalar que el sector agrícola representa una alternativa para contener la inflación y fortalecer la economía. Octavio Ocampo afirmó que Michoacán mantiene liderazgo en la producción agrícola y subrayó que “somos productores que encabezan los primeros lugares en distintos productos agrícolas” y que el campo “es el motor económico del estado”.

Durante el encuentro con medios de comunicación, Ocampo señaló que el fortalecimiento del campo puede contribuir a estabilizar precios y mejorar el abasto de alimentos. “Una solución frente a la inflación es invertir en el campo michoacano y fortalecer la producción agrícola”, afirmó, al tiempo que agregó que “si incrementamos la inversión, se reducen los costos por intermediación, se mejora el abasto y se generan más empleos”. También destacó que el impulso al sector permitiría consolidar la presencia de productos michoacanos en mercados nacionales e internacionales.

El dirigente estatal reconoció que el campo enfrenta desafíos relacionados con la seguridad y el acceso a infraestructura. “No puede haber desarrollo rural si los productores enfrentan inseguridad”, señaló, y propuso seguridad para las y los productores, acceso a infraestructura hidráulica y esquemas de comercialización directa. “El fortalecimiento integral del campo permitirá que los productores vendan de manera directa y mejoren sus ingresos”, indicó.

Ocampo expuso que la producción agrícola representa el 14.4 por ciento del Producto Interno Bruto estatal y que el sector genera más de 400 mil empleos directos. “Uno de cada cinco trabajadores depende del campo michoacano”, señaló, y agregó que alrededor de un millón de personas se benefician indirectamente de esta actividad. “Invertir en el campo es invertir en estabilidad económica, empleo y abasto de alimentos”, concluyó.