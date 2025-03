El nicolaita Mauro Nambo suma minutos con el Atlético Morelia

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2025.- El convenio de colaboración entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Atlético Morelia empezó a rendir frutos, luego de que el volante moreliano, Mauro Nambo, se convirtió en el primer nicolata en debutar en la Liga de Expansión.

El joven de 20 años y estudiante del cuarto semestre de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la UMSNH era uno de los jugadores con más minutos en el Atlético Morelia-Universidad Michoacana, que participa en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), donde había sido titular en 19 partidos, acumulando mil 627 minutos y anotando ocho goles.

Sus números y buenas actuaciones llamaron la atención del técnico rojiamarillo, Ignacio Castro, y su cuerpo técnico quienes lo llamaron al primer equipo y ya le dieron la oportunidad de debutar.

Hasta el momento, Nambo Hernández ha entrenado bajo las órdenes del estratega español y ha sido convocado a tres partidos de la Liga de Expansión: en la Jornada 8 ante Mérida, en la que se quedó en la banca; en la fecha 9 en la que debutó en la visita a Celaya al entrar de cambio al minuto 64 y en la 10 ingresó al 80′, con lo que acumula 36 minutos.

Nambo se ha mostrado feliz por su debut, sin embargo, es consciente de que no debe bajar el ritmo para seguir en las convocatorias de los Canarios y llegar a ser del 11 inicial en algún partido.

“Estoy feliz de ser tomado en cuenta, hay que seguir trabajando para tener más minutos y si se puede iniciar de titular. Me he sentido muy bien, hay que dar lo mejor, lo que me pide el técnico es que haga lo que yo sé hacer, que no haga de más, que toque fácil. Este logro se lo dedico, primeramente, a mi familia que siempre me ha apoyado, a la Universidad Michoacana, a todo el equipo y a la gente que siempre está apoyando”, comentó Mauro Nambo.