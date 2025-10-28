Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum y con el objetivo de disminuir actos ilícitos contra del sector citrícola en el estado de Michoacán; en representación del Gabinete de Seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con el secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, sostuvieron un encuentro con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades estales y representantes del sector limonero para implementar acciones estratégicas, con el propósito de fortalecer la seguridad y brindar condiciones que garanticen las actividades productivas de los trabajadores del campo de la región.

Las autoridades federales iniciaron la mesa de diálogo para escuchar las inquietudes del sector productivo, también se informó que, del 01 de octubre de 2024 al 27 de octubre de 2025, se han realizado operativos en coordinación con autoridades estatales y municipales para garantizar las cadenas de producción y comercialización del limón.

Como resultado se han detenido a 303 personas, se aseguraron más de 3 toneladas de metanfetamina, 271 kilos de marihuana, 429 armas de fuego, más de 2,000 cargadores para diferentes calibres, 76,441 cartuchos útiles, 2,706 artefactos explosivos improvisados, así como 248 vehículos, 15 de ellos con blindaje de agencia y artesanal y más de 300,000 pesos en efectivo.

Entre los detenidos se encuentran generadores de violencia relacionados al cobro de cuotas y extorsiones en distintas regiones del estado.

También, mediante operativos coordinados se han asegurado seis laboratorios, se identificaron y neutralizaron 98 campamentos y 39 puntos de observación empleados por grupos delictivos.

Durante el encuentro realizado en el municipio de Apatzingán participaron representantes de la Fiscalía General y Secretaría de Seguridad Pública estatales con los cuales se acordó reforzar las labores de investigación e inteligencia, desplegar agentes de investigación e inteligencia especializados, a fin de prevenir, inhibir y combatir los delitos que afectan a este sector.

En este tenor, se hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto delictivo al número telefónico 089, una línea anónima y segura que no expone la identidad de las víctimas ni de quienes aporten información útil para las investigaciones. Esta línea telefónica cuenta con operadores capacitados para brindar acompañamiento en tiempo real.

También se informó que las investigaciones sobre el homicidio de un productor citrícola, ocurrido en días pasados, continúan y no quedará impune.

El Gobierno de México señala que así reitera su compromiso de garantizar la seguridad de los sectores productivos del país, reafirmando que la seguridad y la paz son una prioridad nacional.