Cada vez más la sociedad, las autoridades, los presupuestos y el debate público se deben orientar a transformar y mejorar la realidad de las mujeres mexicanas, sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, porque, dijo, la deuda de México es con las mujeres.

Con la presencia de María Elena Ríos, víctima de violencia, y de Cecilia Flores, quien ha encabezado a grupos de madres buscadoras, la diputada presidenta inauguró en la Cámara de Diputados el evento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el cual hizo un llamado a destinar todos los recursos materiales y humanos para que las mujeres tengan una vida sin violencia.

“Estamos honradas de recibir a dos mujeres que han marcado con su trabajo, con su lucha, con su convicción, un antes y un después en la lucha de las mujeres (…) Vamos a tener dos conferencias magistrales, dos, y está hecho así para poder demostrar que cuando hay dos mujeres juntas, este país puede avanzar”, asentó.

López Rabadán indicó que las mujeres dedican 40 horas a la semana a labores de trabajo no remunerado, mientras los hombres sólo 16.

“Las cifras nos dan dimensión de la realidad y de la urgencia de este país”, expuso.

Subrayó que 70 por ciento de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha vivido algún tipo de violencia y 42 por ciento de las mujeres mexicanas vivió violencia antes de los 15 años.

“Es necesario proteger a nuestras niñas, es necesario generarles las condiciones para que no más vuelvan a ser violentadas”, urgió.

En 2021, abundó, se presentaron 800 carpetas de violencia familiar al día y 100 por violaciones, lo que “significa que la mujer sufrió violencia, pero además rompió ese estigma de quedarse con la violencia, digamos, en lo personal y acudió a una autoridad”.

Asimismo, dio a conocer que, de acuerdo con Amnistía internacional, 97 por ciento de las mamás buscadoras han sufrido violencia en sus labores de búsqueda.

“Por eso es que hoy te decimos gracias a ti y a todas las madres buscadoras de este país, porque han tenido que vivir esa violencia y, además, lamentablemente, en muchas ocasiones se replica desde las instituciones, esas que debimos construir para cuidarnos o para encontrarlos”, lamentó.

Finalmente, agradeció la presencia de las invitadas y aseguró que “compartimos su lucha. Escucharlas y respaldarlas es la única forma en que dejemos de exponerlas a la violencia que nuestro país les ha impuesto”.