Morelia, Mich. a 12 de febrero de 2026.- en el marco de los eventos de Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la 21/a. Zona Militar, te invita a que asistas en compañía de toda tu familia a la Exposición Militar en Morelia Michoacán.

Este evento de acercamiento social se llevará a cabo el día 13 de febrero de 2026 a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, el cual contará con diversos módulos interactivos por parte del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.