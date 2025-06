Morelia, Michoacán, 7 de junio del 2025.- En un rincón verde y tranquilo de la tenencia de Santa María, en Morelia, se encuentra el negocio de Roberto. “Rocacao” es un restaurante-cafetería que ofrece chilaquiles y pan artesanal hecho con ingredientes locales forjado a través de una historia de esfuerzo, visión y crecimiento empresarial impulsado por un crédito del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia).

Emprendedor por convicción, Roberto obtuvo hace poco más de dos años un crédito a través del Sí Financia, lo cual fue clave para dar el salto que su negocio necesitaba. “El local anterior era muy pequeño, nos limitaba en espacio, equipo y personal. Gracias al crédito pudimos mudarnos y hacer toda la adecuación estructural del nuevo punto de venta, desde el suelo, líneas de gas, luz, agua, todo fue adaptado para instalar la cocina y un taller de panadería donde maquilamos para cafeterías, hoteles y restaurantes en Morelia, Ciudad Hidalgo, y hasta San Luis Potosí”, relata.

El proceso para acceder al crédito le resultó accesible. “Solo pidieron documentación básica: INE, constancia de situación fiscal. Lo normal para un negocio en regla. Además, recibí orientación del personal del Sí Financia, y eso, sumado a mis conocimientos en contabilidad, me permitió estructurar bien el proyecto”, compartió.

Roberto sabe que un crédito no es suficiente si no se tiene un plan sólido. “Es esencial tener una administración básica: buen control de ingresos, gastos, estados de resultados. Además, hay beneficios como la condonación de intereses por pronto pago que ayudan si se sabe aprovechar”, explica. Su enfoque ordenado y estratégico lo ha llevado a incrementar su plantilla; pasó de un empleado previo al crédito a cuatro actualmente, con posibilidad de abrir más plazas conforme el negocio siga creciendo.

Pero no todo ha sido sencillo. “El mayor reto es el inicio, cuando la marca aún no es reconocida y el flujo de clientes es bajo. Nosotros tuvimos que salir a buscar cuentas, tocar puertas, ofrecer nuestros servicios de panadería. No podíamos esperar a que el cliente llegara solo”, comenta. Esta estrategia le permitió diversificar ingresos y sostener el restaurante en lo que se consolidaba. Hoy, su negocio es un espacio familiar y pet friendly, con presentaciones ocasionales de artistas locales y un menú que honra el producto mexicano y el comercio justo.

Ubicado en Carlos López 307 en Santa María, Roberto invita a la comunidad a conocer su emprendimiento y a otros emprendedores a no dejar pasar las oportunidades de financiamiento. “Estos créditos tienen tasas accesibles y te permiten avanzar uno o dos años en el desarrollo de tu negocio. Hay que aprovecharlos”, concluye.

Así, entre el aroma a pan recién horneado y el ritmo suave del jazz en vivo, Roberto demuestra que, con organización, visión y apoyo institucional, los sueños de los emprendedores morelianos pueden tomar forma y crecer con fuerza.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 443 113 77 00 o acudir directamente a las oficinas de Sí Financia, ubicadas en Periférico Paseo de la República 2347, colonia Camelinas en Morelia.