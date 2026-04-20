Morelia, Michoacán; 20 de abril de 2026.- Como parte de las acciones del Gobierno de Morelia para fortalecer la promoción del arte y abrir espacios para la expresión del talento local, el Colegio de Morelia invita a la ciudadanía a la inauguración de la exposición “Folie Créative”, del artista michoacano Felipe del Castillo, así como a la charla “Arte como Comunicación, Creación y Terapia”, actividades que se llevarán a cabo el próximo lunes 27 de abril en las instalaciones de esta paramunicipal.

El programa preparado contempla la charla “Arte como Comunicación, Creación y Terapia” se realizará a las 12:00 horas, mientras que la inauguración de la exposición “Folie Créative” tendrá lugar a las 17:00 horas en el salón Galería del Colegio de Morelia.

Este evento refrenda el compromiso del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, de acercar el arte y la cultura a la ciudadanía, generando oportunidades para que artistas locales compartan su obra y encuentren en los espacios públicos una plataforma para proyectar su talento. En este esfuerzo, el Colegio de Morelia se consolida como un punto de encuentro para la educación, la creatividad y la participación cultural.

El Director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, expresó su entusiasmo por recibir la exposición, integrada por 59 obras, entre pinturas, fotografías digitales, gráficas digitales y un políptico de monotipias en técnica mixta, afirmando que esta muestra ofrecerá al público una experiencia artística que busca sensibilizar al espectador y destacar que el arte es una herramienta accesible para la expresión personal, la creatividad y la conexión humana.

“Se trata de una muestra artística que explora no solo el medio pictórico, también destacan los medios digitales. Es una experiencia única en la que el espectador será capaz de reconocer que cualquier persona puede ser sensible al arte, que no tiene limitantes para ser creativa y, sobre todo, conectarse consigo mismos”, destacó Barrales Alcántara.

Con este tipo de iniciativas, el Colegio de Morelia reafirma su vocación como un espacio abierto a la formación integral, donde el arte y la educación se convierten en herramientas fundamentales para el desarrollo cultural y social de las y los morelianos.

Sobre el artista

Felipe del Castillo es un artista visual michoacano, licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Bellas Artes de Morelia, con formación académica especializada en artes, arteterapia y técnicas pictóricas. A lo largo de su trayectoria ha participado en más de 40 exposiciones individuales y colectivas en foros nacionales e internacionales, incluyendo espacios culturales en Estados Unidos como el Museo de Arte Latino de Los Ángeles, California. Su trabajo destaca por la exploración de diversas técnicas tradicionales y contemporáneas, consolidándose como una propuesta artística que promueve la sensibilidad, la creatividad y la reflexión a través del arte.