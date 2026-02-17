Morelia, Michoacán, 17 de febrero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) anunció la tercera edición del Festival Internacional de Cine del Balsas (FICBalsas), que tendrá lugar del 3 al 7 de marzo en la Costa y Tierra Caliente. El circuito llegará a ocho comunidades con funciones matutinas para infancias y vespertinas para mujeres y público en general, desarrollándose en seis sedes del municipio de Lázaro Cárdenas.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís resaltó que el festival es beneficiario de la convocatoria federal de Apoyo a Festivales y Muestras de Cine. Destacó este proyecto como una valiosa herramienta para descentralizar la cultura y fortalecer la transformación social en las regiones.

El director del FICBalsas, Luis Armando Sosa Gil, definió el encuentro como el “Puerto del Cine”, un espacio que proyecta historias desde la costa hacia el ámbito nacional e internacional. Informó que la programación incluye ocho largometrajes mexicanos y 24 cortometrajes de México, Irán, Francia, Argentina y China, con funciones en Playa Azul, La Mira, El Habillal y Caleta.

Jenniffer Córdova Solis, jefa del Departamento de Cine de la Secum, señaló que Lázaro Cárdenas como sede central permite ampliar el acceso al cine en sectores prioritarios como niñeces y mujeres, fortaleciendo el tejido social y la cultura de paz.

El dramaturgo Manuel Barragán explicó que el taller de actuación para las infancias que se brindó recientemente como parte de las actividades del festival, otorgó herramientas de expresión artística a niñas y niños de la región. Asimismo, se realizará del 1 al 7 de marzo la residencia de guion para mujeres, asesorada por la cineasta Lucía Carreras, que impulsa proyectos con identidad territorial y perspectiva de género.

María Fernanda Vázquez Zalapa, representante de ArcelorMittal, indicó que la participación de la empresa busca contribuir al arraigo y desarrollo de habilidades a través del arte. Por su parte, Dinorah Gámiz, de la Cámara Nacional de la Mujer en Michoacán con sede en Lázaro Cárdenas, resaltó la importancia de acercar el cine a madres e hijos como experiencia compartida.

Finalmente, el festival cerrará con el primer Tour Costero de Cine, que recorrerá siete localidades rurales hasta Tecomán, Colima. Con el respaldo de la Secum, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), el FICBalsas reafirma su carácter gratuito y comunitario.