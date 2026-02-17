Morelia, Mich.- Martes 17 de febrero de 2026.- Una lona con la leyenda “Justicia para Carlos Manzo ¡Exigimos den con los autores intelectuales!” fue colocada la mañana de este martes en lo alto de un puente peatonal ubicado sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, casi esquina con la avenida San Juanito Itzícuaro, al poniente de Morelia.

El mensaje hace referencia a Carlos Manzo, quien se desempeñaba como alcalde de Uruapan y fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas con motivo de la Día de Muertos.

La colocación del material ocurrió horas antes de que la viuda del exedil, Grecia Quiroz, —actual presidenta municipal de Uruapan— presuntamente planeara acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para manifestarse junto con otras personas por el caso Carlos Manzo.