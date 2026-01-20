Madrid, España, 20 de enero de 2026.- El 2026 será un año histórico para Michoacán, con el impulso a la actividad turística a través de presencia, promoción y campañas internacionales, así como nueva infraestructura que potenciará el destino ante los ojos del mundo, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur).

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se han trazado importantes acciones en conjunto con la Federación, como el lanzamiento de la campaña internacional “Michoacán, el alma de México” en el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid, España, que se desarrollará del 21 al 25 de este mes.

Con este respaldo federal, se destacarán las riquezas y bondades de la entidad, mediante una presencia constante en aeropuertos y diversas plataformas con las que cuenta la Sectur federal, enfatizó el secretario de Turismo.

El titular de la política turística estatal informó que, previo al Mundial de Fútbol 2026 a celebrarse en junio, Michoacán fortalecerá su presencia en la Ciudad de México. Destacó la participación del estado en “Punto México”, el espacio de promoción de la Secretaría de Turismo Federal, además de contar con dos sedes adicionales en el centro de la capital del país para la difusión y venta de productos regionales.

“México será sede de 13 encuentros, incluida la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México, el único recinto en el mundo en albergar tres aperturas mundialistas. Este evento representa una ventana inigualable para proyectar nuestra identidad, gastronomía y riqueza turística, invitando a la afición internacional a descubrir las bondades que Michoacán ofrece como destino”, señaló el funcionario.

Además, la entidad estará presente en el festival gastronómico “México de mis Sabores”, que se realizará en el Campo Deportivo Militar Marte en la Ciudad de México del 5 de junio al 22 de julio de 2026. En este marco, se promoverán las “Rutas del Aficionado”, una red de 267 itinerarios turísticos integrados en una plataforma digital oficial que vinculará a las ciudades sede con los Pueblos Mágicos, zonas arqueológicas y la oferta experiencial de Michoacán.