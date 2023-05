Ed Sheeran amenaza con retirarse de la música si pierde juicio por plagio; “Si eso sucede, termino, me detengo”

El cantante británico Ed Sheeran se encuentra en medio de una demanda de plagio por su exitosa canción “Thinking Out Loud”. Los herederos de Ed Townsend, quien coescribió el éxito de 1973 de Marvin Gaye “Let’s Get it On”, han presentado una denuncia alegando que hay similitudes suficientes entre ambas canciones para demandar al artista. Sheeran ha negado vehementemente las acusaciones de plagio y ha prometido retirarse de la música si se le encuentra culpable. Durante su testimonio en el tribunal federal de Manhattan, Sheeran calificó las acusaciones de “insultantes” y afirmó que si se le declara culpable, “habrá terminado” con la música. Los herederos de Townsend están buscando una compensación de 100 millones de dólares. Este caso de plagio es un recordatorio de la importancia de respetar los derechos de autor y de la necesidad de una mayor conciencia sobre el tema en la industria musical.