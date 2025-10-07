Apatzingán, Mich.- Martes 07 de octubre de 2025.-L madrugada de este martes delincuentes armados que se desplazaban en una motocicleta fueron abatidos al enfrentarse a balazos en contra policías, en la periferia del municipio de Apatzingán.

Trascendió que cerca de las 02:40 horas, personal de la Policía Municipal y Guardia Civil como parte de la “Operación Apatzingán” realizaban recorridos preventivos en la localidad de Chandio, cuando en determinado momento detectaron a dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta.

Los motoristas al percatarse de la presencia de los patrulleros comenzaron a disparar en su contra, mientras trataban de escapar, por lo que los uniformados repelieron el ataque.

Derivado del enfrentamiento los dos hostiles fallecieron, de ellos se ignoran sus identidades, ambos tenían entre 25 y 30 años de edad, uno de ellos vestía playera azul, pantalón negro y calzado negro, el segundo portaba una sudadera azul, pantalón de mezclilla azul y botas negras.

En el área los oficiales aseguraron las dos armas cortas usadas por los criminales, cartuchos y la moto en la que se trasladaban una Italika DM300, modelo 2025, color negro con dorado, sin placas y con reporte de robo.

La zona fue asegurada y se notificó a la Fiscalía Regional de Justicia, para que un grupo multidisciplinario emprendiera las correspondientes investigaciones y el levantamiento de los cadáveres.