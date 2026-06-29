Dos partidos nuevos

Yurisha Andrade Morales*

El jueves de la semana pasada, el Instituto Nacional Electoral declaró la procedencia del registro de dos nuevos partidos políticos que cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y en los lineamientos emitidos por la institución, mismos que pueden sintetizarse señalando que requerían la realización de, al menos, 200 asambleas distritales con 300 o más personas asistentes afiliadas; sumar más de 256 mil afiliaciones válidas a nivel nacional; celebrar una asamblea nacional constitutiva; y presentar sus documentos básicos (declaración de principios, programa de acción y estatutos) debidamente discutidos y aprobados en sus asambleas. Se dicen fácil, pero entrañan un enorme reto político y logístico de las organizaciones ciudadanas interesadas en formar partidos.

​También para la autoridad electoral implicó retos de gran complejidad en la medida que fueron certificadas, conforme con datos declarados por las y los consejeros electorales, 921 asambleas válidas; fueron revisadas 1 millón 227 mil 284 afiliaciones; y se realizó la fiscalización de poco más de 52 millones de pesos de ingresos de las distintas organizaciones, así como los egresos reportados por más de 44 millones de pesos, lo cual generó 730 observaciones técnicas y la revisión de los informes mensuales presentados ante la Unidad Técnica de Fiscalización.

​Al final del procedimiento iniciado en el mes de enero de 2025, solo cinco organizaciones ciudadanas solicitaron su registro como partido político nacional: Interacción y Empatía para Todos que no cumplió con los requisitos; México Tiene Vida; Que Siga la Democracia; PAZ y SOMOS MX, siendo estas últimas dos las que obtuvieron el registro para sumarse a los seis partidos que existían de manera previa, para que ahora el sistema de partidos políticos nacionales se integre con ocho fuerzas políticas que pueden presentar candidaturas en las elecciones federales y locales del próximo año.

​El surgimiento de las nuevas fuerzas políticas se da en el preámbulo de los procesos electorales 2026-2027, cuyo inicio será a partir de la primera semana del mes de septiembre de este año que, como lo señalé en aportaciones anteriores,permitirá la renovación de la cámara federal de las diputaciones, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y los ayuntamientos de 30 estados. Por mandato de ley, las nuevas fuerzas, en su primer desafío electoral, no podrán suscribir alianzas políticas ni en la modalidad de coaliciones ni en la de candidaturas comunes permitida en algunas entidades; tendrán que competir por sus propios medios y para conservar el registro deberán obtener, al menos el 3 por ciento de la votación en las elecciones de diputaciones federales, disponiendo de un financiamiento público mínimo que no se suma al que ya se está entregando a los seis partidos, sino que se obtiene de una redistribución de la bolsa que se entrega en forma igualitaria a todas las fuerzas políticas.

​Es claro que México requiere fortalecerse con la existencia de fuerzas políticas que ejerzan una representación genuina de los diversos segmentos de una sociedad plural y diversa que habita en todo el país, que promuevan la solución a las diferencias por cauces institucionales y generen un debate amplio, constructivo, inclusivo y con propuestas específicas a la problemática que enfrentamos cotidianamente en diversos rubros y, de manera específica, que ejerzan mecanismos democráticos de control al ejercicio del poder.

​Los partidos políticos son cauces de participación diseñados por las democracias para que la ciudadanía ejerza su derecho a la libre asociación, para dar sentido y congruencia al pluralismo y a la diversidad que gravitan en las sociedades, para fortalecer la competencia electoral que debe darse en el marco de las instituciones y de la ley. La función de los nuevos partidos está en dar expresión a las nuevas causas sociales y aunque falta un tramo judicial en el recorrido de los partidos emergentes, ya enfrentan el reto de iniciar actividades formales rumbo a un año electoral complejo en el que enfrentarán una prueba de fuego.

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade