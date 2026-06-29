Morelia, Mich.- Domingo 28 de junio de 2026.- Una familia que viajaba a bordo de una camioneta Toyota Avanza, color plata, con placas PLY763B, fue atacada a balazos sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, hecho de violencia que dejó un hombre muerto, al menos tres personas lesionadas y una adulta mayor con crisis nerviosa, informaron fuentes policiales.

La agresión ocurrió durante la noche de este domingo sobre la citada vialidad, en el tramo comprendido entre las poblaciones de Santiago Undameo y Uruapilla, en el sentido de Tiripetío hacia la capital michoacana.

🔴 #URGENTE ➡️ Familia es atacada a balazos en la Morelia-Pátzcuaro; hay un muerto, de acuerdo a los reportes. pic.twitter.com/Hgwvn5RGcN — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 29, 2026

Al enterarse de la situación, al lugar acudieron patrulleros municipales, elementos de la Guardia Nacional (GN) y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de un masculino de entre 30 y 38 años de edad. Asimismo, brindaron atención a los heridos y los trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos especialistas emprendieron las diligencias respectivas y llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han revelado el móvil del atentado ni la identidad de las víctimas.

AGENCIA RED 113